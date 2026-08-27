Lionel Messi Layak Disalahkan atas Terpuruknya Inter Miami Musim Ini?

JawaPos.com - Lionel Messi masih mencetak gol, masih menjadi pusat permainan, dan masih menjadi pemain paling menentukan bagi Inter Miami. Namun, ironisnya, justru keberadaan sang megabintang mulai dipertanyakan ketika performa The Herons terus merosot.

Melansir Sports Illustrated, kekalahan 2-1 dari Toronto FC menjadi pertandingan kelima berturut-turut tanpa kemenangan bagi Miami.

Mereka kini tertinggal jauh dari persaingan di papan atas Wilayah Timur, sementara performa tim sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera membaik.

Messi sendiri tetap produktif. Ia mencetak gol ke-14 dalam 18 pertandingan MLS musim ini dan terlibat langsung dalam hampir separuh gol Miami di kompetisi tersebut.

Jadi, apakah Messi pantas disalahkan? Sebagian, tetapi bukan karena performanya di lapangan.

Messi Masih Melakukan Tugasnya

Sulit menunjuk Messi sebagai penyebab utama ketika statistik individu sang pemain justru masih luar biasa. Di usia 39 tahun, ia masih menjadi sumber kreativitas dan gol utama Miami. Masalahnya, ketergantungan tersebut sudah terlalu besar.