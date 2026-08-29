Prediksi Real Madrid vs Malaga: Los Blancos Berpeluang Lanjutkan Start Sempurna

JawaPos.com - Real Madrid akan berusaha mempertahankan start sempurna mereka di La Liga 2026/2027 ketika menjamu Malaga pada jornada ketiga.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Santiago Bernabeu, Minggu (30/8) pukul 22.00 WIB.

Los Blancos datang ke pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi.

Dari dua pertandingan pertama, Real Madrid berhasil mengamankan enam poin usai menang 2-1 atas Espanyol pada laga pembuka, kemudian tampil lebih meyakinkan ketika mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-1.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Jose Mourinho berada dalam momentum positif, Real Madrid ingin melanjutkan catatan raihan tiga poin, apalagi bermain di hadapan pendukung sendiri, .

Di atas kertas, pertandingan melawan Malaga menjadi kesempatan bagus bagi Real Madrid untuk menjaga laju kemenangan.

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Malaga merupakan tim promosi yang baru kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol setelah cukup lama tidak tampil di La Liga dan sebelumnya dikenal sebagai salah satu klub yang mampu memberikan kejutan di kompetisi Spanyol.

Namun, perjalanan mereka untuk kembali ke La Liga kali ini belum berjalan mulus, dalam dua pertandingan awal musim, Malaga belum mampu meraih kemenangan.