José Mourinho Sudah Memilih Empat Bek Andalannya di Real Madrid

JawaPos.com - José Mourinho mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai lini pertahanan idealnya di Real Madrid.

Setelah menjalani dua pertandingan pertama La Liga, pelatih asal Portugal tersebut disebut telah mengidentifikasi empat pemain belakang yang paling membuatnya merasa aman. Pilihan itu menunjukkan bahwa Mourinho mulai mengutamakan kombinasi yang memberikan keseimbangan antara kekuatan bertahan, konsistensi, dan kemampuan menguasai bola.

Melansir Defensa Central, penilaian Mourinho berkembang seiring berjalannya pramusim dan pertandingan kompetitif. Ia memang menyadari masih ada sejumlah persoalan di lini belakang Los Blancos, tetapi perlahan mulai menemukan pemain yang dianggap paling cocok untuk pertandingan-pertandingan besar.

Saat ini, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, dan Marc Cucurella disebut menjadi empat bek yang berada di posisi terdepan.

Dumfries Mulai Menggeser Trent

Perubahan paling menarik terjadi di posisi bek kanan. Denzel Dumfries tampil meyakinkan dalam dua pertandingan awal Real Madrid. Bek asal Belanda itu bahkan mulai mengungguli Trent Alexander-Arnold dalam persaingan mendapatkan tempat utama.

Mourinho tampaknya menyukai konsistensi dan rasa aman yang diberikan Dumfries. Kemampuannya bermain agresif dari sisi kanan juga memberikan karakter berbeda dibandingkan Alexander-Arnold.