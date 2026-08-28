Usai Cetak Hattrick untuk Real Madrid, Kylian Mbappe Kirim Sinyal Romantis kepada Ester Exposito

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan setelah tampil gemilang bersama Real Madrid. Penyerang asal Prancis tersebut mencetak hattrick saat Los Blancos menang 4-1 atas Real Sociedad dalam lanjutan kompetisi liga di Santiago Bernabeu.
Tiga gol itu menjadi bukti bahwa Mbappe masih menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan Real Madrid di lini depan. Namun, perhatian terhadap pemain 27 tahun tersebut tidak berhenti pada performanya di lapangan.
Mbappe juga membuat publik penasaran lewat sebuah gestur di media sosial yang dikaitkan dengan aktris Spanyol, Ester Exposito.
Setelah pertandingan melawan Real Sociedad, Mbappe mengunggah foto seusai laga bersama bola pertandingan yang sudah ditandatangani. Di tengah perayaan penampilannya yang impresif, kehidupan pribadinya kembali ikut menjadi perhatian.
Hal tersebut bermula dari unggahan Ester Exposito di Instagram Stories. Aktris yang dikenal melalui serial Elite itu membagikan foto selfie dengan lokasi yang menunjukkan dirinya sedang berada di Miami.
Mbappe kemudian memberikan respons terhadap unggahan tersebut. Menariknya, pemain Real Madrid itu tidak menuliskan kalimat panjang. Ia hanya mengirimkan tiga emoji penguin.
Respons singkat tersebut langsung mengundang perhatian karena emoji penguin memiliki makna khusus dalam konteks hubungan romantis.
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Penguin kerap diasosiasikan dengan kesetiaan terhadap pasangan. Dalam sejumlah pandangan populer, hewan tersebut dikenal memiliki kecenderungan membentuk pasangan dalam jangka panjang.
Karena itu, respons Mbappe terhadap unggahan Exposito kemudian dianggap sebagai bentuk perhatian atau pesan romantis untuk sang aktris.
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Jawa Pos
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