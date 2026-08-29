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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 23.22 WIB

Prediksi Chelsea vs Brighton: Bisakah Xabi Alonso Hentikan Dominasi The Seagulls atas Chelsea

Pelatih Chelsea Xabi Alonso. (Dok. Chelsea) - Image

Pelatih Chelsea Xabi Alonso. (Dok. Chelsea)

JawaPos.com - Chelsea akan menghadapi ujian serius saat menjamu Brighton pada pekan kedua Premier League 2026/2027.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stamford Bridge, Minggu (30/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Chelsea untuk melanjutkan start positif mereka bersama pelatih baru, Xabi Alonso.

Namun, Brighton bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Dalam beberapa pertemuan terakhir, The Seagulls justru menjadi salah satu lawan yang paling merepotkan Chelsea.

Chelsea membuka Premier League musim ini dengan kemenangan 3-2 atas Fulham.

Hasil tersebut cukup penting karena menunjukkan bahwa tim London Barat itu mampu mengawali era baru bersama Alonso dengan tiga poin.

Performa positif Chelsea berlanjut di Carabao Cup. Menghadapi Luton Town pada tengah pekan, The Blues berhasil menang 2-0.

Dua kemenangan tersebut membuat kepercayaan diri skuad Chelsea berada dalam kondisi bagus menjelang duel kontra Brighton.

Meski begitu, pekerjaan Chelsea tidak akan mudah. Brighton datang dengan modal yang bahkan lebih meyakinkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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