Danny Welbeck Cetak Gol Perdana, Chelsea Kalahkan Luton Town 2-0 di Carabao Cup

JawaPos.com - Chelsea melanjutkan perjalanan mereka di putaran kedua Carabao Cup dengan kemenangan 2-0 atas Luton Town di Stamford Bridge pada Jumat (28/8). Kemenangan itu juga menjadi kemenangan kandang pertama Xabi Alonso sebagai pelatih Chelsea. Danny Welbeck mencetak gol pertamanya untuk Chelsea setelah membuka keunggulan The Blues pada awal babak kedua.
Xabi Alonso menurunkan tim yang cukup kuat meski menghadapi Luton yang berstatus klub kasta ketiga Liga Inggris, League One. Chelsea pun langsung mengambil kendali permainan sejak awal pertandingan. Dominasi itu membuat Luton lebih banyak bertahan dan mencoba meredam tekanan tuan rumah dengan formasi 5-4-1.
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Meski menguasai permainan, Chelsea kesulitan menemukan celah di pertahanan Luton. Rogers sempat mengancam ketika tembakannya membentur mistar gawang pada babak pertama. Kebuntuan baru pecah pada awal babak kedua. Welbeck berhasil memanfaatkan umpan silang Malo Gusto dan mengarahkan bola dengan sundulan untuk membawa Chelsea unggul 1-0 pada menit ke-50.
Gol itu menjadi gol perdana Welbeck sejak bergabung dengan Chelsea pada Agustus 2026 setelah didatangkan dari Brighton & Hove Albion. Chelsea kemudian menggandakan keunggulan setelah Estevao terlibat dalam terciptanya gol kedua. Tekanan The Blues membuat pertahanan Luton kembali goyah hingga bek Hakeem Odoffin justru memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada menit ke-79.
Pada penghujung pertandingan, Chelsea masih memiliki peluang untuk menambah keunggulan. Jamie Gittens melepaskan tembakan yang hanya membentur tiang gawang setelah sebelumnya Rogers juga nyaris mencetak gol. Hasil 2-0 itu tidak berubah hingga peluit panjang ditiup sehingga Chelsea berhasil lolos ke babak ketiga Carabao Cup.
Usai pertandingan, Xabi Alonso mengungkapkan bahwa Luton membuat Chelsea harus bekerja keras untuk memastikan tiket ke babak berikutnya. Namun, pelatih asal Spanyol itu menilai pertandingan itu memberikan pengalaman berharga bagi timnya. “Kami selalu ingin memilih tim yang kompetitif. Kami menganggap serius semua pertandingan dan sekarang berada pada periode musim ketika banyak hal dan proses mulai berjalan,” kata Alonso dikutip dari situs resmi klub.
Alonso juga mengaku senang sejumlah pemain mendapatkan kesempatan melakukan debut dan mencatatkan penampilan kompetitif pertama mereka di Stamford Bridge. “Ini tidak mudah. Kredit untuk Luton karena mereka membuat kami kesulitan. Namun, kami bermain dengan keyakinan dan kesabaran, mengetahui bahwa gol pertama akan datang pada suatu momen dan Danny melakukannya dengan sangat baik,” ujar Alonso.
Pelatih berusia 44 tahun itu menilai pertandingan melawan Luton menjadi pembelajaran penting bagi Chelsea. “Ini jelas merupakan penampilan yang bisa menjadi pembelajaran tentang bagaimana menyerang blok rendah. Melawan formasi 5-4-1 tidak mudah menghadapi tim mana pun dari liga mana pun. Kami harus belajar dari pertandingan hari ini karena kami akan menghadapi situasi seperti ini dalam pertandingan lain,” tuturnya.
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