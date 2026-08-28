Chelsea Tumbangkan Luton Town, Danny Welbeck Senang Cetak Gol Debut

JawaPos.com - Chelsea berhasil mengalahkan Luton Town di putaran kedua Carabao Cup. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stamford Bridge, Jumat (28/8).

Danny Welbeck senang bisa debut dan cetak gol untuk Chelsea

Danny Welbeck mencetak gol pembuka Chelsea pada menit ke-50. Gol tersebut tercipta setelah Malo Gusto memberikan assist.

Perasaan senang dirasakan Danny Welbeck setelah melakukan debut sekaligus mencetak gol untuk Chelsea. Ia juga senang bisa membawa timnya lolos ke babak berikutnya.

"Sangat menyenangkan bisa mencetak gol di debut dan langsung mencetak gol sejak awal. Jadi saya sangat senang dengan itu. Yang lebih penting, saya senang bisa lolos ke babak selanjutnya dan kita harus tetap kuat di setiap kompetisi musim ini," kata Danny Welbeck yang dikutip laman resmi Chelsea, Jumat (28/8).

Kesabaran menjadi hal yang penting bagi Chelsea untuk mengalahkan Luton Town. Sebab, The Blues bermain imbang di babak pertama dan baru mencetak gol di awal babak kedua.

"Saya pikir kesabaran sangat penting. Tidak pernah mudah melawan pertahanan rapat, jadi Anda harus terus mengalirkan bola, menggerakkannya dari sisi ke sisi dan mencari celah," ujar Welbeck.

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Penyerang 35 tahun tersebut mengatakan bahwa Xabi Alonso ingin para pemainnya lebih sering mengirim bola ke kotak penalti Luton Town. Alhasil, Welbeck mampu menyambut umpan dari Malo Gusto.