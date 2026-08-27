Chelsea Berpeluang Datangkan Emiliano Martínez dari Aston Villa dengan Nilai Transfer Rp 179 Miliar

Emiliano Martinez (Bein Sports)
JawaPos.com – Chelsea mempertimbangkan untuk merekrut kiper Aston Villa, Emiliano Martínez, setelah pemain asal Argentina tersebut ditawarkan kepada klub London itu.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Minat Chelsea muncul setelah Robert Sánchez melakukan kesalahan dalam pertandingan melawan Fulham yang berujung pada gol Josh King dan membuat klub mengevaluasi kembali situasi penjaga gawang.
Martínez yang merupakan juara Piala Dunia 2022 kini berlatih terpisah dari skuad utama Aston Villa setelah kedatangan Zion Suzuki yang diproyeksikan menjadi pilihan utama.
Kiper berusia 33 tahun itu dilaporkan memiliki nilai transfer sekitar EUR 8 juta atau sekitar Rp179 miliar, sehingga berpotensi menjadi opsi menarik bagi Chelsea untuk memperkuat posisi penjaga gawang.
Martínez sebelumnya hampir bergabung dengan Juventus pada awal musim panas, tetapi kesepakatan tersebut gagal dan membuat masa depannya di Aston Villa tetap tidak pasti.
Chelsea kini menjadi salah satu tujuan potensial bagi Martínez, yang sebelumnya juga pernah berupaya meninggalkan Villa Park untuk bergabung dengan Manchester United.
Transfer Martínez dapat menjadi langkah penting bagi Chelsea untuk menambah pengalaman di posisi penjaga gawang menjelang penutupan bursa transfer.
Kedua klub juga memiliki hubungan transfer yang cukup aktif musim panas ini setelah Chelsea mendatangkan Morgan Rogers dengan nilai EUR 117 juta atau sekitar Rp2,62 triliun
Sedangkan Alejandro Garnacho bergabung dengan Aston Villa melalui skema peminjaman dan pembicaraan mengenai Nicolas Jackson masih berlangsung.
Jika negosiasi berlanjut, Chelsea harus mempertimbangkan ketentuan Premier League dan UEFA mengenai transfer antarklub dalam periode yang berdekatan.
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