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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 23.11 WIB

Prediksi Liverpool vs Nottingham Forest: Iraola Andalkan Wirtz dan Isak untuk Menang di Anfield

Szoboszlai diprediksi memimpin lini depan Liverpool saat menjamu Nottingham Forest di Anfield pada Liga Inggris 2026/2027. (Liverpool) - Image

Szoboszlai diprediksi memimpin lini depan Liverpool saat menjamu Nottingham Forest di Anfield pada Liga Inggris 2026/2027. (Liverpool)

JawaPos.com - Liverpool akan menjalani pertandingan kandang kompetitif pertama bersama Andoni Iraola ketika menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Premier League 2026/2027.

Laga yang berlangsung di Anfield, Sabtu (29/8/2026) pukul 18.30 WIB, menjadi kesempatan bagi The Reds untuk meraih kemenangan perdana musim ini.

Liverpool datang ke pertandingan dengan modal hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Newcastle United pada pekan pembuka.

Hasil tersebut terasa kurang memuaskan karena Liverpool sempat berada dalam posisi sulit sebelum Dominik Szoboszlai mencetak gol melalui penalti pada menit ke-99.

Gol tersebut memang menyelamatkan Liverpool dari kekalahan, tetapi performa tim masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Iraola kini dituntut menunjukkan perkembangan pada pertandingan pertamanya di Anfield sebagai pelatih Liverpool dalam laga kompetitif.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Liverpool. Terlebih, The Reds memiliki catatan yang cukup mengganggu ketika menghadapi Nottingham Forest di Anfield.

Liverpool kalah dalam dua pertemuan kandang terakhir melawan Forest. Salah satu kekalahan tersebut terjadi musim lalu ketika Liverpool takluk dengan skor 0-3.

Hasil itu menjadi pengingat bahwa Forest bukan lawan yang mudah, meski secara materi dan reputasi Liverpool berada di atas mereka.

Liverpool kemudian berhasil membalas kekalahan tersebut ketika bertandang ke markas Forest. Alexis Mac Allister menjadi penentu kemenangan lewat gol pada menit ke-97. Pertemuan terbaru itu menunjukkan betapa ketatnya duel kedua tim.

Editor: Banu Adikara
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