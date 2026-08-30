Eks Wasit Premier League Kritik Lemparan Delap di Penalti Nottingham Forest

Wasit Inggris, Mark Halsey. (istimewa)
JawaPos.com - Mantan wasit Premier League, Mark Halsey, menilai ada satu momen yang luput dari perhatian dalam insiden penalti Nottingham Forest saat menghadapi Liverpool di Anfield.
Forest mendapat hadiah penalti setelah kiper Liverpool, Alisson, keluar dari area pertahanannya untuk menghadang Neco Williams. Dalam duel tersebut, Alisson dianggap melakukan kontak dengan Williams sehingga wasit menunjuk titik putih.
Keputusan itu sempat diperiksa oleh Video Assistant Referee (VAR). Namun, penalti tetap diberikan dan Forest mendapatkan keuntungan dari keputusan tersebut.
Halsey sepakat dengan keputusan wasit yang memberikan penalti. Menurutnya, kontak antara Alisson dan Williams cukup jelas sehingga keputusan untuk menunjuk titik putih memang beralasan.
“Menurut saya, jelas terjadi kontak dengan pemain Nottingham Forest,” ujar Halsey seperti dikutip SunSport.
Meski begitu, mantan pengadil pertandingan tersebut melihat ada persoalan lain yang terjadi beberapa saat sebelum insiden penalti. Perhatian Halsey tertuju pada lemparan ke dalam yang dilakukan Liam Delap.
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Halsey mempertanyakan apakah lemparan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Laws of the Game. Dalam aturan sepak bola, pemain yang melakukan lemparan ke dalam harus menggunakan kedua tangan dan melepaskan bola dari belakang serta melewati atas kepala.
Selain itu, kedua kaki pemain harus berada di tanah ketika bola dilempar. Kaki juga harus berada di garis atau di belakang garis lapangan.
Dalam tayangan ulang, salah satu kaki Delap terlihat seperti tidak menyentuh tanah ketika melakukan lemparan. Namun, Halsey mengakui rekaman yang tersedia belum cukup jelas untuk memastikan bahwa pemain Forest tersebut benar-benar melakukan pelanggaran.
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