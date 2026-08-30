Drama Liverpool: Iraola Kesal, Pergantian Terhambat dan Penalti Forest

JawaPos.com - Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengaku kecewa dengan kejadian yang berlangsung di tengah pertandingan melawan Nottingham Forest. Ia menilai proses pergantian pemain yang terlalu lama ikut memengaruhi situasi sebelum lawan mendapatkan penalti.

Liverpool harus puas bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest dalam lanjutan Premier League di Anfield, Sabtu. Pertandingan berlangsung ketat hingga menit-menit akhir dan diwarnai sejumlah momen penting.

Salah satu yang menjadi perhatian Iraola adalah ketika Liverpool berusaha melakukan tiga pergantian pemain sekaligus.

Saat pertandingan memasuki babak kedua dengan skor 1-1, Iraola sudah menyiapkan Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas, dan Rio Ngumoha untuk masuk ke lapangan.

Ketiga pemain tersebut sudah berdiri di sisi lapangan. Namun, pergantian belum juga dilakukan meski bola beberapa kali keluar lapangan.

Menurut Iraola, proses tersebut memakan waktu hingga sekitar tiga menit. Masalah disebut terjadi pada papan elektronik yang digunakan ofisial keempat, Tim Robinson.

Situasi kemudian menjadi lebih membuat Iraola kesal. Ketika bola kembali keluar lapangan, Nottingham Forest memilih melakukan lemparan ke dalam dengan cepat.

Permainan pun berlanjut tanpa memberikan kesempatan kepada Liverpool untuk melakukan pergantian.