Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Nottingham Forest: Iraola Kantongi Kekuatan Tim Gasner

JawaPos.com - Liverpool bakal menghadapi Nottingham Forest di pekan kedua Liga Inggris. Laga tersebut akan dimainkan di Anfield, Sabtu (29/8) pukul 18.30 WIB.

Andoni Iraola Kantongi Kekuatan Nottingham Forest Melawan Nottingham Forest akan menjadi laga pertama Liga Inggris Andoni Iraola di Anfield. Baginya, stadion tersebut sangat istimewa karena ia perlu berjuang untuk menjadi pelatih Liverpool.

"Ini jelas merupakan momen spesial bagi saya untuk memainkan pertandingan Liga Premier pertama saya di Anfield. Saya rasa saya sudah merasakannya sejak pramusim. Jadi, ketika kompetisi dimulai untuk saya, saya akan memikirkan pertandingan dan hal-hal yang perlu saya pertimbangkan, tetapi saya rasa itu akan emosional dan saya rasa memang harus seperti itu," kata Andoni Iraola yang dikutip laman resmi Liverpool, Sabtu (29/8).

"Ini adalah tempat yang istimewa. Saya harus berjuang keras untuk sampai ke tempat ini dan saya berharap semuanya berjalan lancar dan saya juga dapat menikmati pertandingan ini," lanjut pelatih asal Spanyol tersebut.

Selain itu, Iraola juga telah mengantongi kekuatan Nottingham Forest. Sebab, ia sudah sering bertanding menghadapi Oliver Glasner.

"Saya rasa dia sangat sukses. Di sini, kami mengenalnya dari Liga Premier, kami sudah cukup sering berhadapan. Anda bisa langsung melihat formasinya, mereka tidak banyak kebobolan peluang. Beberapa hari lalu melawan Leeds [di Liga Premier] pertandingannya sangat ketat, tidak banyak peluang dan Leeds menang karena mencetak gol dari tendangan bebas di menit ke-90. Tapi mungkin Forest bahkan memiliki lebih banyak peluang daripada Leeds hingga saat itu," ujar Iraola.

Mantan pelatih Bournemouth tersebut menilai Nottingham Forest memiliki pertahanan yang solid. Ditambah lagi, mereka punya lini depan yang tajam dan sering mengancam dari situasi serangan balik.

"Kita harus berjuang untuk setiap peluang. Mereka tidak memberikan apa pun secara cuma-cuma. Kita harus sangat bagus dalam mengontrol bola, terkadang harus sabar karena pertahanan mereka sangat solid, mereka sangat bagus," jelas pelatih 44 tahun tersebut.

"Dan setelah itu mereka juga memiliki pemain-pemain yang sangat bagus di lini depan – seperti setiap tim Liga Premier – dan kita harus mengendalikan situasi tersebut, terutama dalam transisi karena mereka juga memiliki ancaman yang bagus dalam serangan balik," pungkas Andoni Iraola.