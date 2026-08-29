Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 19.05 WIB

Bukan Sabah FC Malaysia! Sabah FK dari Azerbaijan Jadi Debutan Sensasional di Liga Champions

Pelatih Sabah FK, Valdas Dambrauskas. (Dok. Instagram/@ValdasDambrauskas) - Image

Pelatih Sabah FK, Valdas Dambrauskas. (Dok. Instagram/@ValdasDambrauskas)

JawaPos.com - Sabah FK menjadi sensasi di Liga Champions musim ini. Banyak yang mengira debutan babak utama (fase league) Liga Champions itu berasal dari Malaysia. Padahal, Sabah FK dari Azerbaijan. Sementara klub dari Malaysia adalah Sabah FC. Jika Sabah FC telah berusia 63 tahun, Sabah FK belum genap sembilan tahun.

Selain itu, sosok pelatih Sabah FK Valdas Dambrauskas punya rekam jejak menarik. Dambrauskas, 49 tahun, ternyata memulai karier kepelatihannya 19 tahun silam dengan modal uang kemenangan kuis. Yakni, kuis Who Wants to Be a Millionaire di Lithuania.

”Kami sedang menikmati pencapaian terhebat dalam sejarah klub ini (Sabah FK) maupun negara ini,” kata Dambrauskas dikutip dari laman QOL.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Como 1907 Kebut Renovasi Stadio Giuseppe Sinigaglia, Siap Sambut PSG di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Como 1907 Kebut Renovasi Stadio Giuseppe Sinigaglia, Siap Sambut PSG di Liga Champions

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.51 WIB

Profil Sabah FK: Hancurkan Klub Israel 5-2! 9 Tahun Berdiri Langsung Tembus Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Profil Sabah FK: Hancurkan Klub Israel 5-2! 9 Tahun Berdiri Langsung Tembus Liga Champions

Rabu, 26 Agustus 2026 | 14.35 WIB

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore