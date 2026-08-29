Bukan Sabah FC Malaysia! Sabah FK dari Azerbaijan Jadi Debutan Sensasional di Liga Champions

JawaPos.com - Sabah FK menjadi sensasi di Liga Champions musim ini. Banyak yang mengira debutan babak utama (fase league) Liga Champions itu berasal dari Malaysia. Padahal, Sabah FK dari Azerbaijan. Sementara klub dari Malaysia adalah Sabah FC. Jika Sabah FC telah berusia 63 tahun, Sabah FK belum genap sembilan tahun.