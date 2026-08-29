Bukan Sabah FC Malaysia! Sabah FK dari Azerbaijan Jadi Debutan Sensasional di Liga Champions

Pelatih Sabah FK, Valdas Dambrauskas. (Dok. Instagram/@ValdasDambrauskas)
JawaPos.com - Sabah FK menjadi sensasi di Liga Champions musim ini. Banyak yang mengira debutan babak utama (fase league) Liga Champions itu berasal dari Malaysia. Padahal, Sabah FK dari Azerbaijan. Sementara klub dari Malaysia adalah Sabah FC. Jika Sabah FC telah berusia 63 tahun, Sabah FK belum genap sembilan tahun.
Selain itu, sosok pelatih Sabah FK Valdas Dambrauskas punya rekam jejak menarik. Dambrauskas, 49 tahun, ternyata memulai karier kepelatihannya 19 tahun silam dengan modal uang kemenangan kuis. Yakni, kuis Who Wants to Be a Millionaire di Lithuania.
”Kami sedang menikmati pencapaian terhebat dalam sejarah klub ini (Sabah FK) maupun negara ini,” kata Dambrauskas dikutip dari laman QOL.
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