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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.15 WIB

Hasil Drawing Liga Champions 2026/2027: Manchester United Dapat Lawan Mudah?

Manchester United mendapat lawan berat seperti Bayern Munich dan Atletico Madrid pada fase liga Liga Champions 2026/2027. (Manchester United) - Image

Manchester United mendapat lawan berat seperti Bayern Munich dan Atletico Madrid pada fase liga Liga Champions 2026/2027. (Manchester United)

JawaPos.com - Manchester United kembali ke Liga Champions 2026/2027 dengan hasil drawing di Grimaldi Forum, Monako, Kamis (27/8/2026), tidak memberi jalan mudah bagi The Red Devils.

Manchester United harus menghadapi Bayern Munich, Atletico Madrid, AS Roma, dan RB Leipzig dalam delapan pertandingan fase liga yang menentukan tiket menuju babak 16 besar.

Manchester United Hadapi Empat Lawan Berat

Hasil drawing Liga Champions 2026/2027 menempatkan Manchester United dalam jalur yang cukup menantang sejak fase liga.

Klub Inggris itu akan menghadapi Bayern Munich di kandang, Atletico Madrid di markas lawan, AS Roma di kandang, serta Sporting CP di pertandingan tandang.

Manchester United kemudian bertemu RB Leipzig di kandang dan Villarreal di markas lawan.

Dua pertandingan lainnya mempertemukan mereka dengan Sabah di kandang serta Como dalam laga tandang, sehingga ada empat lawan yang secara reputasi jauh lebih berat dibanding empat lainnya.

Bayern Munich menjadi salah satu ujian terbesar Manchester United karena duel tersebut berlangsung di Old Trafford. Atletico Madrid juga bukan lawan ringan, apalagi pertandingan digelar di kandang klub Spanyol tersebut.

Situasi itu membuat Manchester United tidak bisa sekadar mengandalkan status sebagai klub besar untuk mengamankan posisi delapan besar.

Setiap pertandingan memiliki nilai penting karena hanya tim yang finis di peringkat 1-8 yang otomatis melaju ke babak 16 besar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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