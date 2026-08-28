Masa Depan Joshua Zirkzee di Manchester United Terancam, Fiorentina Siap Boyong ke Italia?

Pemain Manchester United, Joshua Zirkzee. (Dok. Instagram/@zirkzee)
JawaPos.com - Masa depan Joshua Zirkzee di Manchester United kembali menjadi sorotan. Penyerang asal Belanda itu dikabarkan masuk dalam radar Fiorentina yang ingin membawanya kembali ke Italia dengan status pinjaman selama satu musim.
Fiorentina disebut menjadi klub yang paling serius mengejar Zirkzee. Klub Serie A tersebut bahkan dikabarkan telah mengajukan tawaran peminjaman kepada Manchester United dalam upaya mengamankan jasa pemain berusia 25 tahun itu.
Zirkzee memang belum mampu menunjukkan performa yang konsisten sejak bergabung dengan Manchester United. Ia didatangkan dari Bologna pada 2024 dengan nilai transfer sekitar 36,5 juta poundsterling.
Namun, perjalanan Zirkzee di Old Trafford belum berjalan sesuai harapan. Dalam 20 bulan terakhir, ia baru mencetak dua gol di Premier League. Secara keseluruhan, pemain internasional Belanda tersebut baru mengoleksi sembilan gol untuk Manchester United.
Situasinya semakin sulit setelah Michael Carrick mengambil alih kursi pelatih. Zirkzee baru satu kali tampil sebagai starter di bawah arahan Carrick.
Dalam pertandingan melawan Hull City pada pekan lalu, Zirkzee bahkan hanya berada di bangku cadangan. Carrick lebih memilih memainkan Bryan Mbeumo sebagai penyerang dalam pertandingan tersebut.
Kondisi ini membuat peluang Zirkzee meninggalkan Manchester United semakin terbuka. Setan Merah disebut bersedia melepasnya dengan status pinjaman karena belum ada klub yang siap membayar sekitar 22 juta poundsterling untuk transfer permanen.
Angka tersebut menjadi penting bagi Manchester United karena klub ingin menghindari kerugian berdasarkan aturan finansial Premier League. Karena itu, opsi peminjaman menjadi salah satu solusi yang dianggap masuk akal.
Manchester United juga dikabarkan ingin mendapatkan biaya peminjaman sekaligus meminta klub peminjam menanggung seluruh gaji Zirkzee. Sang pemain saat ini menerima bayaran sekitar 100 ribu poundsterling per pekan.
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Fiorentina melihat Zirkzee sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Moise Kean. Kembalinya sang striker ke Italia juga bukan sesuatu yang asing karena ia sebelumnya berkembang bersama Bologna sebelum pindah ke Manchester United.
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Jawa Pos
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