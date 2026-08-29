Prediksi Skor Manchester United vs Ipswich: Setan Merah Diprediksi Bangkit di Old Trafford!

JawaPos.com — Manchester United diprediksi bangkit dan mengalahkan Ipswich Town 2-1 di Old Trafford, Minggu (30/8/2026) pukul 22.30 WIB, setelah secara mengejutkan kalah 0-2 dari Hull City pada pekan pembuka Premier League.

Sementara itu, Ipswich datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang dramatis 2-1 atas Sunderland pada laga perdana mereka.

Manchester United Wajib Tebus Kekalahan di Hull Manchester United memiliki misi penting saat menjamu Ipswich Town karena kekalahan pada pekan pertama meninggalkan catatan buruk.

Pasukan Michael Carrick tumbang 0-2 dari Hull City di MKM Stadium, sekaligus menjadi kekalahan pertama Manchester United dari klub promosi pada laga pembuka Premier League.

Kekalahan tersebut terasa semakin mengejutkan karena Manchester United sebenarnya melepaskan 21 tembakan sepanjang pertandingan.

Namun, banyaknya peluang tidak mampu dikonversi menjadi gol sehingga lini depan Setan Merah menjadi sorotan.

Hull City membuka keunggulan pada menit ke-17 melalui Semi Ajayi setelah kiper Senne Lammens menepis tembakan Oli McBurnie yang kemudian membentur tiang.

Nobel Mendy lalu menggandakan keunggulan lewat sundulan pada debutnya setelah memanfaatkan tendangan bebas Regan Slater.