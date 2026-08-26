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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 26 Agustus 2026 | 14.35 WIB

Profil Sabah FK: Hancurkan Klub Israel 5-2! 9 Tahun Berdiri Langsung Tembus Liga Champions

Sabah FK merayakan kemenangan 5-2 atas Hapoel Be’er Sheva yang mengantar mereka ke League Phase Liga Champions untuk pertama kalinya. (Sabah FK) - Image

Sabah FK merayakan kemenangan 5-2 atas Hapoel Be’er Sheva yang mengantar mereka ke League Phase Liga Champions untuk pertama kalinya. (Sabah FK)

JawaPos.com - Sabah FK menciptakan sejarah pada 25 Agustus 2026 setelah menghancurkan wakil Israel, Hapoel Beer Sheva, 5-2 lewat perpanjangan waktu di Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku, pada Selasa (25/8) pukul 23.45 WIB.

Kemenangan itu mengantar klub Azerbaijan tersebut ke League Phase Liga Champions 2026/2027 untuk kali pertama dalam sejarah, meski sempat kalah 2-1 pada leg pertama.

Bagaimana Sabah FK memastikan tiket Liga Champions?

Sabah FK memastikan tiket League Phase Liga Champions 2026/2027 setelah membalikkan kekalahan 2-1 dari Hapoel Beer Sheva pada leg pertama play-off.

Bermain di hadapan sekitar 30.000 penonton di Tofiq Bahramov Republican Stadium, klub asal Baku itu menang 5-2 setelah melalui 120 menit pertandingan.

Hapoel Beer Sheva sempat membuat Sabah FK berada dalam tekanan sejak awal pertandingan.

Zlatanovic membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 10 menit, tetapi Nwachukwu mencetak gol penyeimbang menjelang turun minum sehingga skor menjadi 1-1.

Memasuki babak kedua, pertandingan kembali berjalan ketat dengan kedua tim saling mengejar momentum.

Mizrahi membawa Hapoel Beer Sheva unggul 2-1 pada menit ke-61, sebelum Rakhmonaliyev menyamakan kedudukan untuk Sabah FK pada menit ke-74.

Drama terbesar terjadi ketika waktu normal hampir berakhir dan Sabah FK membutuhkan satu gol untuk memaksa pertandingan memasuki babak tambahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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