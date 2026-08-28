Prediksi Skor Lille vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

Lille menghadapi Paris Saint-Germain pada lanjutan Liga Prancis 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy. (Lille)
JawaPos.com - Lille berpeluang menahan Paris Saint-Germain (PSG) dalam lanjutan Liga Prancis 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy, Sabtu (29/8) pukul 01.45 WIB.
Tuan rumah datang dengan kemenangan 2-0 atas Angers, sedangkan PSG hanya bermain imbang 2-2 melawan Rennes pada laga pembuka.
Lille mengawali Liga Prancis 2026/2027 dengan hasil meyakinkan setelah mengalahkan Angers 2-0 pada pekan pertama.
Olivier Giroud dan Tiago Santos menjadi pencetak gol dalam laga tersebut, sementara Berke Ozer tampil solid dengan mencatat empat penyelamatan untuk mempertahankan clean sheet.
Hasil itu menjadi awal positif bagi Davide Ancelotti dalam periode pertamanya sebagai pelatih Lille.
Les Nordistes termasuk salah satu dari lima tim yang mampu memetik kemenangan pada laga pembuka kompetisi kasta tertinggi Prancis musim ini.
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Lille juga memiliki catatan bagus ketika membuka pertandingan kandang di Ligue 1.
Mereka berpeluang meraih kemenangan dalam lima laga pembuka kandang secara beruntun, dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang rangkaian tersebut.
Meski demikian, performa Lille di Stade Pierre-Mauroy belakangan belum sepenuhnya meyakinkan.
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Jawa Pos
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