Usai Juara Europa League dan Conference League, Daichi Kamada Kini Bidik Trofi Liga Champions

Daichi Kamada mengangkat trofi Conference League bersama Crystal Palace. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang timnas Jepang, Daichi Kamada, kembali menambah koleksi trofinya di kompetisi Eropa.
Setelah sukses membawa Eintracht Frankfurt menjuarai UEFA Europa League musim 2021/2022, kini Kamada kembali merasakan gelar Eropa usai membantu Crystal Palace memenangkan UEFA Conference League 2025/2026.
Keberhasilan tersebut membuat Kamada menjadi salah satu pemain Asia dengan pencapaian cukup lengkap di sepak bola Eropa dalam beberapa tahun terakhir.
Menariknya, pemain berusia 29 tahun itu kini hanya belum memiliki trofi Liga Champions untuk melengkapi koleksi gelar antarklub Eropa miliknya.
Bersama Crystal Palace, Kamada memang tidak selalu menjadi pemain dengan sorotan terbesar. Namun perannya di lini tengah cukup penting berkat kemampuan menjaga ritme permainan, membaca ruang, hingga membantu transisi menyerang maupun bertahan.
Musim ini juga menjadi periode yang spesial bagi Crystal Palace. Selain menjuarai Conference League, klub asal London tersebut sebelumnya berhasil meraih FA Cup dan Community Shield. Kamada ikut menjadi bagian penting dalam salah satu era terbaik klub berjuluk The Eagles tersebut.
Karier Daichi Kamada sendiri terbilang berkembang secara bertahap. Ia memulai perjalanan profesional bersama Sagan Tosu di Jepang sebelum pindah ke Eintracht Frankfurt pada 2017.
Sempat dipinjamkan ke klub Belgia, Sint-Truiden, Kamada menunjukkan perkembangan pesat hingga akhirnya menjadi pemain inti Frankfurt.
Puncaknya terjadi saat Frankfurt menjuarai Europa League 2021/2022. Pada musim tersebut, Kamada tampil impresif dan menjadi salah satu pemain paling konsisten di kompetisi. Ia juga mendapat banyak pujian karena kemampuan bermain di beberapa posisi lini tengah.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat