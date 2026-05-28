Usai Juara Europa League dan Conference League, Daichi Kamada Kini Bidik Trofi Liga Champions

JawaPos.com - Gelandang timnas Jepang, Daichi Kamada, kembali menambah koleksi trofinya di kompetisi Eropa.

Setelah sukses membawa Eintracht Frankfurt menjuarai UEFA Europa League musim 2021/2022, kini Kamada kembali merasakan gelar Eropa usai membantu Crystal Palace memenangkan UEFA Conference League 2025/2026.

Keberhasilan tersebut membuat Kamada menjadi salah satu pemain Asia dengan pencapaian cukup lengkap di sepak bola Eropa dalam beberapa tahun terakhir.

Menariknya, pemain berusia 29 tahun itu kini hanya belum memiliki trofi Liga Champions untuk melengkapi koleksi gelar antarklub Eropa miliknya.

Bersama Crystal Palace, Kamada memang tidak selalu menjadi pemain dengan sorotan terbesar. Namun perannya di lini tengah cukup penting berkat kemampuan menjaga ritme permainan, membaca ruang, hingga membantu transisi menyerang maupun bertahan.

Musim ini juga menjadi periode yang spesial bagi Crystal Palace. Selain menjuarai Conference League, klub asal London tersebut sebelumnya berhasil meraih FA Cup dan Community Shield. Kamada ikut menjadi bagian penting dalam salah satu era terbaik klub berjuluk The Eagles tersebut.

Karier Daichi Kamada sendiri terbilang berkembang secara bertahap. Ia memulai perjalanan profesional bersama Sagan Tosu di Jepang sebelum pindah ke Eintracht Frankfurt pada 2017.

Sempat dipinjamkan ke klub Belgia, Sint-Truiden, Kamada menunjukkan perkembangan pesat hingga akhirnya menjadi pemain inti Frankfurt.