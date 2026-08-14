Hasil liga Conference: Maarten Paes Starter, Ajax Lolos Babak Playoff

Pemain sebelum pertandingan leg kedua babak kualifikasi Liga Conference lawan Shelbourne di Dublin pada Jumat (14/8). (X.com/AFCAjax)

JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menjadi starter saat Ajax lolos playoff Liga Conference 2026/27. Mereka main imbang 2-2 lawan klub Irlandia, Shelbourne FC pada leg kedua babak ketiga kualifikasi di Tolka Park, Dublin, pada Jumat (14/8).

Julian Brandt membuat Ajax unggul lebih dulu sebelum Evan Caffrey menyamakan kedudukan untuk Shelbourne. Tim tamu kembali unggul melalui gol Anton Gaaei, dengan gol penyeimbang dicetak oleh Sean Moore.

Hasil tersebut cukup mengantarkan Ajax ke babak play-off berkat kemenangan 3-1 pada leg pertama, demikian yang dilansir laman resmi UEFA mengutip Antara.

Pelatih Ajax Míchel Sanchez menurunkan Paes sejak menit awal menggantikan Marc ter Stegen yang belum sepenuhnya bugar.

Ajax membuka keunggulan pada menit ke-20. Berawal dari sepak pojok pendek, Brandt mengirim umpan silang keras yang langsung masuk ke gawang tanpa mengenai pemain lain.

Keunggulan Ajax tidak bertahan lama. Tembakan Evan Caffrey dari luar kotak penalti berubah arah setelah membentur pemain Ajax dan mengecoh Paes. Shelbourne pun menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

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Paes kemudian menunjukkan respons positif dengan menggagalkan sundulan Rodrigo Freitas yang berpotensi membawa Shelbourne berbalik unggul.

Ajax kembali memimpin menjelang turun minum. Gaaei melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan kiper Shelbourne, Eddie Beach. Ajax memasuki jeda dengan keunggulan 2-1.