Prediksi Skor Real Madrid vs Malaga: Los Blancos Berburu Pesta Gol di Santiago Bernabeu!

JawaPos.com — Real Madrid mengincar kemenangan ketiga beruntun saat menjamu Malaga pada pekan ketiga LaLiga 2026/2027 di Santiago Bernabeu, Minggu (30/8/2026) pukul 22.00 WIB.

Pasukan Jose Mourinho datang dengan modal enam poin dari dua laga, sedangkan Malaga baru mengoleksi satu poin dan berpotensi menghadapi tekanan besar di markas tim yang tengah mengejar gelar.

Real Madrid Ingin Jaga Start Sempurna Real Madrid berpeluang mengawali musim LaLiga 2026/2027 dengan sembilan poin dari tiga pertandingan jika mampu menaklukkan Malaga di Santiago Bernabeu.

Dua kemenangan sebelumnya memperlihatkan Los Blancos mulai menemukan bentuk permainan terbaik di bawah Mourinho.

Pada laga pembuka, Real Madrid menang tipis 2-1 di markas Espanyol melalui gol Jude Bellingham dan Carlos Espi.

Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Real Sociedad, sekaligus menjadi panggung Kylian Mbappe untuk mencetak hat-trick.

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Mbappe menjadi ancaman utama Malaga setelah langsung menunjukkan ketajamannya pada pertandingan kedua.

Vinicius Junior juga mencatatkan namanya di papan skor saat Real Madrid mulai memperlihatkan kombinasi lini depan yang semakin berbahaya.