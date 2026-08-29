Prediksi Skor Real Madrid vs Malaga di Liga Spanyol: Los Blancos Dijagokan Menang

Real Madrid menang 4-1 atas Real Sociedad di Santiago Bernabeu. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com - Real Madrid akan menghadapi Malaga dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Los Blancos - julukan Real Madrid - dijagokan menang dalam laga tersebut.
Sesuai jadwal, Real Madrid akan menjamu Malaga di Stadion Bernabeu, Minggu (30/8) pukul 22.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga pekan ketiga Liga Spanyol 2026/2027.
Real Madrid diunggulkan menang dalam laga tersebut bukan tanpa sebab. Tim asuhan Jose Mourinho itu datang dengan hasil yang lebih menjanjikan ketimbang klub promosi, Malaga.
Skuad Los Blancos memulai dua pekan awal dengan catatan positif. Real Madrid menang 2-1 atas Espanyol pada pekan pertama, kemudian Real Sociedad dengan skor telak 4-1.
Laju mulus tersebut membuat Real Madrid kini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan enam poin, sama seperti Barcelona yang berada di urutan kedua. Sementara Deportivo Alaves sedang memuncaki klasemen dengan tujuh poin.
Jika menang, Real Madrid otomatis akan mengkudeta Deportivo Alaves dari puncak klasemen karena telah memainkan laga pekan ketiga. Namun, bisa saja Los Blancos ada di urutan kedua atau bahkan ketiga, tergantung hasil dari tim lain seperti Barcelona, Sevilla, dan Real Betis yang sama memiliki enam poin.
Sementara, Malaga datang ke kandang Real Madrid dengan kondisi tidak bagus. Tim berjuluk Los Boquerones itu belum mencattakan kemenangan dalam dua laga yang telah dimainkan.
Malaga saat ini mencatatkan satu hasil imbang kontra Deportivo La Coruna (1-1), dan menelan kekalahan dari Atletico Madrid (0-2). Koleksi satu poin tersebut membuat tim polesan Juan Funes kini duduk di urutan ke-16 klasemen sementara.
Selain itu, Malaga juga baru kembali ke papan atas Liga Spanyol pada musim ini. Skuad Los Boquerones itu harus berjuang habis-habisan, apalagi yang dilawan adalah tim raksasa Real Madrid.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!