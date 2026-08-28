Sapu Bersih Dua Laga Awal, Hansi Flick Tegaskan Barcelona Masih Harus Berkembang

Hansi Flick puas timnya mampu amankan tiga poin di kandang. (@cbarcelona/Instagram)

JawaPos.com - Barcelona mengawali pertandingan kandang pertama musim 2026/2027 dengan hasil positif. Blaugrana meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao pada Jumat (28/8). Dua gol Barcelona dicetak oleh Raphinha dan Fermin Lopez. Hasil itu membuat sang pelatih Hansi Flick puas dengan penampilan timnya.

“Kami bermain dengan baik. Saya menyukai apa yang saya lihat dan kami masih bisa berkembang. Kami memiliki potensi,” ujar Flick usai pertandingan dikutip dari situs resmi klub. Flick menilai Barcelona menunjukkan level permainan yang cukup baik dalam dua pertandingan awal musim.

Pelatih asal Jerman itu menilai timnya masih memiliki ruang untuk berkembang meski persiapan pramusim tidak maksimal akibat agenda Piala Dunia. “Untuk saat ini, saya menyukai level permainan kami, tetapi kami masih perlu berkembang dan itu normal. Meraih enam poin dari dua pertandingan pertama adalah sesuatu yang sangat bagus,” kata Flick.

Selain menyoroti performa tim secara keseluruhan, Flick memberikan pujian khusus kepada Xavi Espart yang menjalani debutnya sebagai pemain yang terdaftar di tim utama Barcelona. Menurut Flick, Espart mampu menjalankan tugasnya dengan baik meski menghadapi pertandingan yang tidak mudah.

Flick menilai sang pemain menunjukkan kualitas saat Barcelona menguasai ataupun kehilangan bola. “Dia bermain sangat baik dan itu tidak mudah. Dia menjalani pertandingan yang luar biasa, baik saat menguasai bola maupun ketika tidak menguasai bola. Dia selalu fokus dan memiliki pemahaman taktik yang sangat baik,” ujar Flick.

Flick menilai Espart masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Barcelona pun terus memberikan pendampingan dalam latihan agar sang pemain dapat meningkatkan kemampuannya. “Dia masih memiliki potensi yang lebih besar dan kami bekerja dengannya setiap hari untuk membantunya berkembang lebih jauh,” lanjutnya.

Flick juga memberikan penilaian positif terhadap Anthony Gordon. Pemain asal Inggris itu baru sekitar dua setengah pekan bergabung dengan Barcelona. Flick yakin Gordon masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan performanya. “Dia baru berada di sini selama dua setengah pekan. Dia memiliki potensi untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi,” kata Flick.

Pelatih berusia 61 tahun itu juga menyambut positif penampilan Rodri dan menilai karakteristiknya sangat sesuai dengan filosofi permainan Blaugrana. “Semua orang senang dia bermain untuk Barca. Dia adalah pemain yang sempurna untuk filosofi dan gaya bermain kami,” ujar Flick.