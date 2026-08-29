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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.03 WIB

Prediksi Skor Chelsea vs Brighton & Hove Albion: The Seagulls Punya Memori Manis di Stamford Bridge!

Chelsea menghadapi Brighton &amp; Hove Albion di Stamford Bridge dengan misi meraih kemenangan ketiga beruntun di era Xabi Alonso. (Chelsea) - Image

Chelsea menghadapi Brighton &amp; Hove Albion di Stamford Bridge dengan misi meraih kemenangan ketiga beruntun di era Xabi Alonso. (Chelsea)

JawaPos.com — Chelsea membidik kemenangan ketiga beruntun di bawah Xabi Alonso saat menjamu Brighton & Hove Albion di Stamford Bridge, Minggu (30/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Namun, Brighton & Hove Albion datang dengan modal kuat setelah memenangi dua dari tiga laga awal musim dan mencetak delapan gol tanpa balas di Premier League serta Conference League.

Chelsea Ingin Lanjutkan Start Sempurna Bersama Xabi Alonso

Chelsea mengawali era Xabi Alonso dengan hasil meyakinkan setelah meraih kemenangan atas Fulham dan Luton Town.

Kemenangan 3-2 atas Fulham pada laga pembuka Premier League menjadi awal positif, sebelum Chelsea menundukkan Luton Town 2-0 di Carabao Cup.

Pada pertandingan kontra Fulham, Joao Pedro mencetak gol hanya 31 detik setelah kick-off dan mencatatkan rekor sebagai gol tercepat pada pekan pembuka Premier League.

Morgan Rogers dan Cole Palmer kemudian ikut mencetak gol untuk memastikan Chelsea membawa pulang tiga poin.

Chelsea melanjutkan momentum dengan kemenangan 2-0 atas Luton Town melalui gol Danny Welbeck dan gol bunuh diri Hakeem Odoffin.

Welbeck menjadi sorotan karena baru didatangkan Chelsea dari Brighton & Hove Albion pada Agustus dengan biaya transfer yang tidak disebutkan.

Start positif tersebut menjadi angin segar setelah Chelsea hanya finis di posisi ke-10 Premier League musim lalu.

Editor: Edi Yulianto
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