Ollie Watkins Segera Tinggalkan Aston Villa, Unai Emery Ungkap Permintaan Maaf sang Striker

JawaPos.com - Ollie Watkins akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Aston Villa setelah menolak bermain dalam pertandingan melawan Brighton.

Meski sempat membuat keputusan yang dianggap keliru, Unai Emery tetap memberikan penghormatan kepada striker Inggris tersebut yang sebentar lagi meninggalkan klub.

Watkins diperkirakan akan menuntaskan kepindahannya ke klub Arab Saudi, Al-Hilal, pada Jumat. Aston Villa disebut telah menyepakati transfer senilai GBP 51 juta untuk penyerang berusia 30 tahun tersebut.

Kepergian Watkins menjadi salah satu perubahan besar yang terjadi di Aston Villa pada musim panas ini. Ia merupakan pemain penting dalam perjalanan klub selama beberapa musim terakhir, termasuk ketika Villa tampil kompetitif di Premier League.

Menurut Emery, Watkins mengakui kesalahannya setelah pertandingan melawan Brighton. Sang pemain juga meminta maaf kepada pelatih dan rekan-rekannya karena tidak bersedia tampil dalam laga tersebut.

“Dia mengatakan kepada kami setelah pertandingan melawan Brighton bahwa dia menyesal dan telah melakukan kesalahan. Dia memang salah, tetapi kami menerimanya. Para pemain juga menerimanya,” kata Emery.

Meski kecewa dengan keputusan Watkins, Emery tidak ingin persoalan tersebut menghapus kontribusi sang striker selama memperkuat Aston Villa. Pelatih asal Spanyol itu justru memberikan pujian atas sikap Watkins selama berada di klub.

“Komitmen dan perilakunya sangat fantastis. Dia orang yang luar biasa, bahkan lebih dari sekadar pemain,” ujar Emery.