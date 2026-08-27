Tammy Abraham Dibidik Ipswich Town, Aston Villa Buka Pintu Keluar

JawaPos.com - Ipswich Town sedang mengupayakan kesepakatan untuk meminjam striker Aston Villa Tammy Abraham pada bursa transfer musim panas 2026. Aston Villa disebut terbuka melepas penyerang 28 tahun tersebut setelah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler.

Abraham baru bergabung kembali dengan Aston Villa pada Januari 2026 dari Besiktas dengan nilai transfer EUR 21 juta (sekitar Rp 434 miliar) dan kontrak empat setengah tahun. Namun, paruh kedua musim lalu berjalan kurang ideal bagi sang penyerang.

Abraham hanya mencetak dua gol dalam 16 penampilan setelah kembali ke Villa Park. Kondisi tersebut membuat Aston Villa bersedia mendengarkan tawaran terhadap pemain yang sebelumnya pernah menjadi andalan klub tersebut.

Bagi Abraham, kepindahan ke Ipswich bisa menjadi kesempatan untuk kembali mendapatkan menit bermain reguler di Premier League. Laporan terbaru menyebut kedua klub semakin dekat dengan kesepakatan peminjaman.

Abraham sebenarnya pernah menikmati musim yang sangat produktif di Premier League. Bersama Chelsea pada 2019/2020, ia mencetak 15 gol dalam 34 pertandingan setelah mendapatkan kepercayaan bermain reguler dari Frank Lampard.

Penyerang asal Inggris itu juga memiliki kenangan positif bersama Aston Villa. Pada musim 2018/2019, Abraham menjalani masa peminjaman dari Chelsea dan membantu Villa promosi ke Premier League melalui playoff Championship.

Ia kemudian meninggalkan Chelsea secara permanen pada Agustus 2021 dan melanjutkan karier di Italia serta Turki. Abraham memperkuat AS Roma, AC Milan, dan Besiktas sebelum kembali ke Aston Villa pada awal 2026.

Selama memperkuat AS Roma, Abraham mencatatkan 37 gol dan 13 assist dalam 120 penampilan. Perjalanannya di Italia sempat terganggu cedera serius setelah mengalami robekan anterior cruciate ligament (ACL) pada lutut kiri dalam pertandingan terakhir musim 2022/2023.

Jika kepindahan Abraham ke Ipswich terealisasi, Aston Villa akan kehilangan opsi lain di lini depan. Situasi tersebut menjadi semakin penting karena Ollie Watkins juga berada di ambang kepindahan ke Al Hilal.