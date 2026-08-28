Jelang Lawan Arsenal, Aston Villa Ingatkan Fans soal Perubahan Besar di Villa Park Musim Ini

JawaPos.com - Aston Villa memberikan peringatan kepada para suporter menjelang pertandingan kandang melawan Arsenal pada awal musim Premier League 2026/27. Laga tersebut menjadi pertandingan pertama Villa di kandang sendiri musim ini, tetapi suasana di Villa Park dipastikan tidak seperti biasanya.

Aston Villa dijadwalkan menjamu Arsenal pada Senin malam. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Unai Emery untuk bangkit setelah memulai musim dengan hasil mengecewakan.

Pada pertandingan sebelumnya, Aston Villa harus mengakui keunggulan Brighton dengan skor telak 0-4. Kekalahan tersebut tentu bukan modal ideal sebelum menjamu Arsenal yang datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Meski begitu, perhatian sebelum pertandingan tidak hanya tertuju pada kondisi kedua tim. Villa Park juga menjadi sorotan karena sedang menjalani proyek renovasi pada bagian North Stand.

Pekerjaan tersebut membuat sejumlah area stadion mengalami perubahan. Para suporter yang biasanya menempati North Stand untuk sementara harus dipindahkan ke bagian lain stadion selama proses renovasi berlangsung.

Situasi itu membuat pengalaman matchday bagi sebagian pendukung Aston Villa akan berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Klub pun meminta para fans memahami berbagai perubahan yang diterapkan selama pertandingan kandang.

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Melalui pernyataan resmi, Aston Villa mengingatkan suporter bahwa renovasi North Stand kini sudah berjalan. Perubahan juga terjadi pada sejumlah bagian lain di sekitar stadion.

"Kami ingin memastikan Anda mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai perubahan yang terjadi sejak terakhir kali Anda berada di sini," tulis pihak klub dalam pernyataannya.