Chelsea Siap Jual Enzo Fernández ke Manchester City, Syaratnya Harus Terpenuhi

Enzo Fernandez. (ig @enzojfernandez)
JawaPos.com - Chelsea tampaknya belum benar-benar menutup pintu untuk kepergian Enzo Fernández pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas. Meski sebelumnya The Blues menetapkan batas waktu internal untuk transfer sang gelandang, peluang kepindahannya ke Manchester City kini kembali terbuka.
Melansir Teamtalk, Fernández bahkan disebut sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan Manchester City. Salah satu alasan utama di balik keinginannya pindah adalah kesempatan kembali bekerja sama dengan Enzo Maresca, mantan pelatihnya di Chelsea yang kini menangani City.
Sebelumnya, Chelsea memberikan tenggat hingga 14 Agustus kepada City untuk menyelesaikan transfer Fernández. Jika tidak ada kesepakatan hingga batas tersebut, pemain internasional Argentina itu dipastikan bertahan di Stamford Bridge untuk musim 2026/27.
Namun, situasi berubah menjelang penutupan bursa transfer pada Selasa.
Sky Sports mengonfirmasi bahwa Chelsea masih bersedia menjual Fernández kepada City dengan harga yang tepat. Angka yang disebut berada di kisaran £120 juta.
City sendiri sejauh ini belum membuka pembicaraan resmi dengan Chelsea. Meski demikian, pendekatan dari klub asuhan Maresca tersebut diperkirakan dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Chelsea Cari Pengganti Fernández
Chelsea tidak ingin kehilangan Fernández tanpa terlebih dahulu mendapatkan pengganti di lini tengah. Karena itu, klub London tersebut mulai mengarahkan perhatian kepada gelandang AS Monaco, Lamine Camara.
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