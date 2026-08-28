Dominik Livakovic Resmi Pindah dari Fenerbahce ke Barcelona dengan Kontrak hingga 2030

JawaPos.com – Barcelona resmi memperkuat sektor penjaga gawang dengan mendatangkan Dominik Livakovic dari Fenerbahce melalui kontrak berdurasi empat tahun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (28/8), Kiper asal Kroasia tersebut menandatangani kontrak hingga Juni 2030, meskipun Barcelona dan Fenerbahce tidak mengungkapkan nilai transfernya.

Livakovic membawa pengalaman panjang setelah mencatatkan 74 penampilan bersama Fenerbahce dan 310 pertandingan selama dua periode memperkuat Dinamo Zagreb.

Livakovic juga memiliki catatan impresif bersama Dinamo Zagreb dengan membantu klub tersebut meraih tujuh gelar liga. Selama memperkuat Fenerbahce, kiper berusia 31 tahun itu mencatatkan 22 nirbobol dalam 57 penampilan di Liga Super Turki.

Di level internasional, Livakovic memiliki pengalaman bersama Kroasia di Piala Dunia 2018, 2022, dan 2026, termasuk ketika negaranya meraih medali perak pada 2018 dan perunggu pada 2022.

Kedatangan Livakovic menjadi langkah Barcelona untuk menambah kedalaman skuad di posisi penjaga gawang setelah Marc-Andre ter Stegen dipinjamkan ke Ajax pada bursa transfer kali ini.

Livakovic diperkirakan akan menjalankan peran sebagai pelapis di bawah mistar gawang Barcelona untuk musim mendatang.