Lyon Tumbang di Kandang, Fenerbahce Melaju ke Liga Champions Usai Menang Agregat 3-2

JawaPos.com - Fenerbahce memastikan tiket ke Liga Champions setelah menaklukkan Olympique Lyon dalam laga playoff leg kedua pada Kamis (27/8). Klub asal Turki itu tampil mengejutkan di markas Lyon dan berhasil mempertahankan keunggulan agregat hingga peluit akhir.

Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 pada leg pertama di Istanbul. Namun, Fenerbahce tampil lebih efektif pada pertandingan kedua di Prancis dengan mencetak dua gol pada babak pertama untuk membuka keunggulan 2-0. Lyon kemudian berusaha bangkit setelah jeda.

Pemain sayap asal Belgia, Malick Fofana, berhasil mencetak gol pada menit ke-61 yang memberikan harapan bagi tuan rumah untuk membalikkan keadaan.

Tekanan Lyon sempat menghasilkan sejumlah peluang. Lois Openda dan Kail Boudache bahkan sempat mencetak gol, tetapi keduanya dianulir karena berada dalam posisi offside.

Fenerbahce mampu bertahan dari tekanan Lyon hingga pertandingan berakhir. Hasil 2-1 dalam laga itu membuat Fenerbahce unggul dengan agregat 3-2 yang memastikan mereka kembali tampil di Liga Champions.

Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengaku kecewa dengan kegagalan timnya, tetapi tetap berusaha melihat sejumlah hal positif dari penampilan anak asuhnya.

“Kami kecewa karena ingin lolos dan para pendukung kami pantas mendapatkannya. Kami menghadapi tim kuat dengan beberapa pemain individu yang sangat bagus, tetapi saya pikir kami bermain dengan baik,” kata Fonseca dikutip dari situs resmi UEFA.

Fonseca menilai Lyon sebenarnya mampu menciptakan sejumlah situasi berbahaya. Namun, dua gol Fenerbahce dalam waktu berdekatan menjadi titik yang menyulitkan timnya. “Kami menciptakan situasi berbahaya. Sayang sekali kami kebobolan dua gol dalam waktu yang begitu cepat, tetapi kami memiliki peluang yang jelas dan para pemain berjuang sampai akhir,” ujarnya.

Pada jeda pertandingan, Fonseca sempat meminta para pemainnya untuk tetap percaya bahwa comeback masih mungkin dilakukan. Menurutnya, Lyon menunjukkan respons positif pada babak kedua meski akhirnya gagal membalikkan keadaan.