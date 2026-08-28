N'golo Kante Bahagia! Kalahkan Olympique Lyon, Fenerbahce Lolos ke Liga Champions usai 18 Tahun

JawaPos.com - Fenerbahce berhasil mengalahkan Olympique Lyon di play-off leg kedua Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 (aggregat 3-2) tersebut dimainkan di Groupama Stadium, Kamis (27/8).

N'golo Kante Bangga Bawa Fenerbahce lolos ke Liga Champions Bermain di kandang Olympique Lyon terasa sulit bagi Fenerbahce. Namun, mereka justru mampu unggul dua gol pada babak pertama yang dicetak oleh Vedat Muriqi dan Archie Brown.

Perasaan bahagia dirasakan N'golo Kante setelah membawa Fenerbahce lolos ke Liga Champions. Terakhir kali tim Liga Turki tersebut bermain di kompetisi bergengsi itu adalah musim 2008/2009.

"Itu adalah pertandingan yang sulit dan sangat ketat. Klub telah menunggu 18 tahun untuk ini, jadi kami sangat gembira," kata N'golo Kante kepada Canal+ yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (27/8).

Pemain timnas Prancis tersebut mengatakan bahwa lolos ke Liga Champions merupakan salah satu target Fenerbahce. Kante juga mulai mengalihkan fokusnya ke Liga Turki.

"Lolos ke babak selanjutnya adalah salah satu tujuan klub. Kami akan mencoba menikmati momen ini, dan kemudian kami akan fokus pada apa yang perlu kami lakukan di liga," pungkas Kante.

N'golo Kante Tangguh di Lini Tengah N'golo Kante bermain sejak menit awal saat menghadapi Lyon. Ia menjaga kedalaman lini tengah selama 90 menit.

Secara statistik permainan, Kante bermain tangguh di lini tengah. Melansir Fotmob, gelandang 35 tahun tersebut mencatatkan 11 aksi bertahan yaitu dua tekel, dua blok, tiga sapuan, dan empat intersepsi.