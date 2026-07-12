Kiper Tanjung Verde Vozinha Terus Promosikan Keindahan Negaranya Usai Curi Perhatian di Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Kiper Tim Nasional Tanjung Verde, Vozinha, menjadi salah satu sosok yang paling mendapat perhatian setelah penampilannya pada Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Aksi Vozinha di bawah mistar gawang membantu negaranya mencuri perhatian dunia dan menjadikannya sebagai salah satu duta terbesar Tanjung Verde.

Meski popularitasnya meningkat pesat, Vozinha tetap dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan tidak melupakan jati dirinya.

Keberhasilan Tanjung Verde melangkah jauh di Piala Dunia turut mengangkat nama negara kepulauan yang berpenduduk sekitar 500 ribu jiwa tersebut. Penampilan impresif Vozinha saat menghadapi sejumlah tim kuat membuatnya semakin dikenal oleh pencinta sepak bola di berbagai negara.

Popularitas tersebut juga membawa perhatian dunia terhadap potensi wisata dan kekayaan budaya yang dimiliki Tanjung Verde.

Melalui media sosial, Vozinha kerap membagikan kehidupan sehari-hari serta keindahan alam negaranya kepada jutaan pengikutnya. Unggahan tersebut dinilai ikut meningkatkan minat wisatawan untuk mengenal Tanjung Verde lebih dekat.

Sejumlah laporan bahkan menyebut pencarian mengenai destinasi wisata di negara itu mengalami peningkatan signifikan setelah Piala Dunia berlangsung.

Kesuksesan Vozinha menunjukkan bahwa dampak Piala Dunia tidak hanya dirasakan di lapangan, tetapi juga memberikan manfaat bagi sektor lain, termasuk pariwisata. Banyak pihak menilai Tanjung Verde memiliki peluang besar untuk memanfaatkan perhatian dunia menjadi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.