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Risma Azzah Fatin
Minggu, 19 Juli 2026 | 02.24 WIB

Kiper Tanjung Verde Vozinha Tegaskan Pilih Klub yang Prioritaskan Prestasi Bukan Kepentingan Pemasaran

Vozinha (Bein Sports) - Image

Vozinha (Bein Sports)

JawaPos.com – Kiper Tim Nasional Tanjung Verde, Vozinha, menetapkan satu syarat apabila ingin melanjutkan kariernya bersama klub baru setelah Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Penjaga gawang berusia 40 tahun itu menegaskan tidak ingin direkrut hanya karena popularitas yang diraihnya selama turnamen berlangsung.

Vozinha menginginkan klub yang menghargai kemampuan dan kontribusinya sebagai pesepak bola, bukan untuk kepentingan pemasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Vozinha setelah namanya dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk Inter Miami. Menurutnya, prioritas utama adalah tetap berkompetisi di level tertinggi dan memberikan kontribusi nyata di atas lapangan.

Vozinha juga berharap klub yang merekrutnya benar-benar membutuhkan kualitasnya sebagai kiper, bukan sekadar memanfaatkan citra atau popularitasnya.

Meski telah menginjak usia 40 tahun, Vozinha mengaku belum memiliki rencana untuk pensiun dari dunia sepak bola. Ia masih memiliki semangat besar untuk terus bermain setidaknya satu hingga dua musim ke depan. Namun, keputusan tersebut tetap bergantung pada kondisi fisiknya dalam menghadapi tuntutan kompetisi.

Penampilan gemilang Vozinha bersama Tanjung Verde di Piala Dunia FIFA 2026 menjadi salah satu kisah yang paling menarik perhatian. Ia berperan penting membawa negaranya mencatatkan sejarah dengan melaju ke babak gugur turnamen.

Meski popularitasnya meningkat setelah kompetisi tersebut, Vozinha menegaskan bahwa dirinya hanya ingin dinilai berdasarkan kemampuan bermain, bukan nilai komersial yang dimilikinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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