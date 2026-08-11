Sudah Gabung Latihan bersama Real Madrid, Marc Cucurella Bicara Tentang Jose Mourinho dan Debutnya

Pemain Real Madrid Marc Cucurella. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Marc Cucurella sudah menjalani latihan perdananya bersama Real Madrid. Ia juga memberikan komentarnya setelah bertemu Jose Mourinho sebagai pelatihnya.
Menjalani latihan perdana disambut dengan perasaan senang. Marc Cucurella bakal terus beradaptasi dengan rekan setimnya untuk bisa berprestasi di Real Madrid.
"Saya sangat senang. Penantiannya sudah lama, tetapi sekarang saya di sini. Hari ini saya berlatih dengan rekan-rekan setim saya, bertemu semua orang, dan saya ingin secara bertahap mengenal semua orang lebih baik dan menjalani tahun yang hebat," kata Marc Cucurella yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Selasa (11/8).
Bek yang baru saja mempersembahkan gelar Piala Dunia untuk timnas Spanyol tersebut berbicara tentang Jose Mourinho. Cucurella menilai bahwa pelatihnya itu adalah seseorang yang percaya diri dan ia ingin menikmati permainan bersamanya.
“Banyak kepercayaan diri dan naturalitas. Kita harus melakukan apa yang kita tahu di lapangan, dan yang terpenting, menikmati permainan. Saya pikir yang kita semua inginkan adalah menang dan menjalani tahun yang hebat," ujarnya tentang Mourinho.
Cucurella mengatakan dia adalah pemain yang bekerja keras. Apalagi di Real Madrid, ia akan dibantu dengan para pemain-pemain berbakat yang bisa membantunya mempersembahkan gelar.
“Intensitas, karakter, kegembiraan, sedikit dari segalanya. Saya orang yang sangat pekerja keras. Dengan pemain-pemain berbakat seperti ini, jika kita tetap bersatu dan menjadi tim yang hebat di dalam dan di luar lapangan, saya pikir kita bisa mencapai hal-hal besar," jelas Cucurella.
Yang paling dinantikan Cucurella adalah melakukan debut di Bernabeu. Pemain 27 tahun tersebut ingin merasakan bermain di depan pendukung Real Madrid.
“Saya sangat menantikan pertandingan kandang pertama kami dan bertemu para penggemar. Saya pernah bermain di Bernabéu sebagai pemain tandang, juga pertandingan bersama tim nasional, dan merasakannya sebagai pemain tuan rumah… Mendengar lagu kebangsaan, sorak sorai penggemar saat bus tiba, yang pernah saya lihat di beberapa film dokumenter dan sangat luar biasa selama pertandingan besar. Semua itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dan meninggalkan kenangan yang abadi," pungkas pemain yang dikontrak hingga 2032 tersebut.
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