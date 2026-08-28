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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.47 WIB

Real Madrid Hampir Rekrut Bek Muda Asal Ghana

Oscar Naasei. (ig @oscar_naasei) - Image

Oscar Naasei. (ig @oscar_naasei)

JawaPos.com - Real Madrid tidak hanya sibuk memperkuat tim utama pada bursa transfer musim panas ini. Los Blancos juga bergerak di balik layar untuk memastikan masa depan akademi mereka tetap memiliki fondasi yang kuat.

Sejauh ini, Madrid telah mendatangkan enam pemain baru untuk skuad senior. Namun, perhatian klub juga tertuju pada RM Castilla yang mengalami perubahan cukup besar setelah sejumlah pemain muda meninggalkan Valdebebas demi mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Salah satu pemain yang segera bergabung dengan Castilla adalah Oscar Naasei.

Real Madrid Sepakati Transfer Naasei

Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Naasei dari Granada.

Melansir akun X Fabrizio Romano, Madrid disebut harus mengeluarkan €2 juta untuk mendapatkan bek muda tersebut. Naasei juga telah menyelesaikan pemeriksaan medis, sehingga kepindahannya ke Valdebebas kini tinggal menunggu penyelesaian akhir.

Meski bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia, Naasei tidak akan langsung masuk ke skuad utama.

Pemain asal Ghana tersebut akan terlebih dahulu memperkuat RM Castilla pada musim ini. Langkah tersebut diharapkan memberinya kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus mengembangkan kemampuannya sebelum mendapatkan peluang menembus tim senior.

Madrid sendiri harus menghadapi persaingan dari sejumlah klub Jerman dalam perebutan tanda tangan Naasei. Namun, Los Blancos akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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