Sikat Real Sociedad, Hat-trick Kylian Mbappe Tandai Momen Kepulangan Jose Mourinho ke Real Madrid

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappe memberikan sambutan selamat datang yang istimewa pada momen kepulangan Jose Mourinho, di Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, kemarin (27/8). Hat-trick Mbappe membawa El Real menyikat Real Sociedad 4-1 dalam jornada kedua LALIGA musim ini.
Hat-trick yang jadi bukti bahwa Mbappe memang sosok yang jadi alasan Mourinho bersedia kembali menukangi Los Merengues –julukan Real– musim ini. Mourinho sebelumnya menangani Real pada 2010–2013.
”Aku tidak suka membicarakan individu. Tetapi, apa yang dilakukan Kylian luar biasa. Dia punya kualitas yang sangat tinggi,” kata Mourinho dikutip dari Mundo Deportivo.
Mourinho juga memuji cara bermain Donatello –julukan Mbappe. ”Saat tim sedang kesulitan, dia bisa mundur dan bekerja sama dengan Vini (Vinicius Junior, wide attacker Real) dan Jude (Bellingham, gelandang Real), membantu tim saat mendapatkan momentum, dan menciptakan peluang,” imbuh pelatih berjuluk The Special One tersebut.
Setali tiga uang dengan Mourinho, kapten sekaligus gelandang Real Federico Valverde menyebut, hat-trick Mbappe bisa jadi momentum Donatello mempertahankan status sebagai raja gol LALIGA. Musim lalu Mbappe mencetak 25 gol, tetapi tidak pernah sekalipun mampu mencetak hat-trick. Dari Real hanya striker Gonzalo Garcia yang menorehkannya musim lalu. Musim ini Garcia dilepas ke Fulham FC.
”Kami harus menikmati permainannya dan memaksimalkan potensinya. Kami harus memberinya kesempatan untuk mencetak gol dan membuatnya merasa senang,” tegas Valverde tentang Mbappe kepada Real Madrid TV.
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Jawa Pos
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