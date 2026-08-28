Resmi Gabung Lamine Yamal Cs, Kiper Kroasia Dominik Livakovic Tak Sabar Bela Barcelona

JawaPos.com - Dominik Livakovic resmi bergabung dengan Barcelona untuk musim 2026/2027. Pemain yang berposisi sebagai kiper tersebut telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030.

Dominik Livakovic Senang Gabung Barcelona Setelah resmi jadi pemain baru Barcelona, Dominik Livakovic mendapatkan sambutan hangat dari presiden Joan Laporta, wakil presiden Rafa Yuste, Deco, dan Bojan. Ia merasa senang bergabung dengan Barcelona karena merupakan salah satu klub besar di dunia.

"Ini sangat menyenangkan, ini klub yang indah dan besar, dan orang-orangnya sangat ramah, Presiden, Wakil Presiden Deco, Bojan, sangat menyenangkan berada di sini," kata Dominik Livakovic yang dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (28/8).

Kiper 31 tahun tersebut berharap bisa menampilkan performa terbaiknya musim ini bersama Barcelona. Bagi Livakovic bergabung dengan Blaugrana sudah luar biasa.

"Saya membayangkan ini akan terjadi dengan cara terbaik, jadi kita lihat saja apa yang terjadi, tetapi tentu saja dengan cara terbaik, dan berada di sini saja sudah luar biasa bagi saya. Seorang pemuda dari Zadar, kota saya, dan kemudian di Zagreb, bersama Dinamo Zagreb dan bersama Kroasia. Ini benar-benar hebat," ujar kiper timnas Kroasia tersebut.

Barcelona merupakan klub yang sudah ditontonnya sejak kecil. Livakovic juga tidak sabar untuk segera bermain di Camp Nou yang menurutnya merupakan stadion yang istimewa.

"Selalu sulit untuk membicarakannya karena ini adalah klub yang sangat besar. Barcelona adalah klub paling populer dan klub yang luar biasa. Sejak kecil, kami telah menonton Barcelona dan melihat para pemain yang bermain di sini, di panggung terbesar dan untuk klub-klub terbesar," jelas mantan pemain Fenerbahce tersebut.

"Jadi, pertama kali mungkin akan memberikan kesan yang sangat mirip. Camp Nou adalah salah satu stadion paling istimewa di dunia, jadi tentu saja, kita semua berharap stadion ini akan selesai dan rampung suatu hari nanti," pungkas Dominik Livakovic.

Kiper Andalan Dinamo Zagreb Musim Lalu Musim lalu, Livakovic menjadi pemain pinjaman yang bermain di Dinamo Zagreb. Di tim tersebut, ia merupakan pemain andalan.