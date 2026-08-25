Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Duel Sengit Berakhir Imbang

Skuad Real Betis. (instagram @realbetisbalompie)
JawaPos.com - Valencia menghadapi Real Betis pada pekan kedua Liga Spanyol 2026/2027, laga diprediksi berjalan sengit dan berujung dengan skor imbang.
Valencia berstatus sebagai tuan rumah dan akan menjamu Real Betis di Estadio de Mestalla, Rabu (25/8), dengan kick-off pukul 02.00 WIB.
Meski berstatus tuan rumah, Los Che julukan Valencia datang dengan modal yang belum sepenuhnya meyakinkan.
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Sementara itu, Real Betis datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah mengawali musim dengan kemenangan.
Dalam lima pertandingan terakhir, Valencia hanya mampu meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.
Pada laga pembuka Liga Spanyol, Los Che harus puas bermain imbang 0-0 saat menjamu Celta Vigo.
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa Valencia masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam hal efektivitas di lini depan.
Mereka mampu menjaga gawang tetap aman, tetapi belum berhasil menemukan ketajaman untuk mengamankan tiga poin.
Situasi berbeda dialami Real Betis yang memiliki catatan lebih positif dalam lima pertandingan terakhir.
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