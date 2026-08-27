Prediksi Skor Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Blaugrana Berpotensi Menang Telak!

Raphinha setelah cetak gol ke gawang Elche. (Dok. Barcelona)
JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi Athletic Bilbao pada pekan kedua Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Camp Nou, Jumat (28/8) pukul 02.00 WIB. Blaugrana -julukan Barcelona- diprediksi menang atas tamunya.
Barcelona membawa modal positif saat menjamu Athletic Bilbao pada lanjutan kompetisi musim ini. Tim asuhan Hansi Flick tersebut baru saja meraih kemenangan telak 5-0 atas Elche pada pekan pertama.
Hasil tersebut membuat Barcelona kini menempati peringkat kelima klasemen sementara. Blaugrana mengoleksi tiga poin dan terpaut tiga angka dari Sevilla yang berada di puncak setelah memainkan pertandingan pekan kedua.
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Situasi berbeda dialami Athletic Bilbao yang datang ke markas Barcelona dengan modal kurang meyakinkan. Los Leones harus menelan kekalahan 1-3 saat menjamu Sevilla pada pertandingan sebelumnya.
Hasil minor tersebut membuat Athletic Bilbao terpuruk di dasar klasemen sementara. Edin Terzic tentu berharap anak asuhnya mampu segera bangkit, salah satunya dengan mencuri poin dari markas Barcelona.
Namun, misi tersebut jelas tidak mudah. Athletic Bilbao memiliki catatan buruk saat menghadapi Barcelona dalam beberapa pertemuan terakhir.
Los Leones selalu kalah dalam lima pertemuan terakhir melawan Blaugrana. Bahkan, Barcelona mampu mencatatkan kemenangan sempurna tanpa sekalipun kebobolan dalam lima pertandingan tersebut.
Barcelona juga beberapa kali mampu mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor telak. Blaugrana pernah menang 3-0, 4-0, hingga 5-0 dalam rangkaian pertemuan tersebut.
Meski demikian, pertandingan terakhir kedua tim berlangsung lebih ketat. Barcelona hanya mampu menang tipis 1-0 berkat gol semata wayang Lamine Yamal saat bertandang ke Stadion San Mames, Minggu (8/3/2026).
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Jawa Pos
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