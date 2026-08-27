Nico González Resmi Bergabung Newcastle dari Manchester City

JawaPos.com – Newcastle United resmi merekrut gelandang Nico González dari Manchester City dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai EUR 52 juta atau sekitar Rp1,18 triliun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Pemain asal Spanyol berusia 24 tahun itu telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama Newcastle dan diperkenalkan kepada publik sebelum pertandingan Piala EFL menghadapi West Bromwich Albion.

Kedatangan Nico menjadi bagian dari upaya Newcastle memperkuat lini tengah setelah kehilangan Sandro Tonali dan Bruno Guimarães pada musim panas ini.

Nico sebelumnya mencatatkan 59 penampilan bersama Manchester City dengan torehan empat gol sebelum memutuskan bergabung dengan Newcastle.

Sejak menjalani debut di Liga Primer pada Februari 2025, Nico mencatatkan rata-rata 68 umpan sukses per 90 menit, hanya kalah dari Rodri yang membukukan 87 umpan sukses per 90 menit di antara para gelandang.

Salah satu momen terbaiknya bersama City terjadi pada semifinal Piala FA musim lalu ketika ia mencetak gol pada menit-menit akhir untuk membantu timnya mengalahkan Southampton dengan skor 2-1.

Nico mengaku antusias bergabung dengan Newcastle dan bermain di bawah arahan pelatih Matthias Jaissle setelah mendengar banyak hal positif mengenai klub dan kota tersebut.

Nico juga menyambut atmosfer St. James’ Park yang sebelumnya pernah dirasakannya sebagai pemain Manchester City dan berharap dapat merasakan dukungan suporter dari sisi tuan rumah.