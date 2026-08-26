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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.40 WIB

Prediksi Lyon vs Fenerbahce di Play Off Leg Kedua Liga Champions: Lois Openda Yakin Les Gones Menang

Penyerang Olympique Lyon Lois Openda (Dok. Olympique Lyon) - Image

Penyerang Olympique Lyon Lois Openda (Dok. Olympique Lyon)

JawaPos.com - Olympique Lyon bakal menghadapi Fenerbahce di play-off leg kedua Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Groupama Stadium, Kamis (27/8) pukul 02.00 WIB.

Lois Openda merasa puas dengan hasil imbang di leg pertama saat bermain di kandang Fenerbahce. Ia juga berhasil mencetak satu-satunya gol untuk Lyon di laga tersebut.


"Kami pergi ke Turki untuk mencoba mendapatkan hasil yang baik dan kami berhasil. Kami berhasil memanfaatkan kualitas saya dengan baik. Saya pikir masih akan ada ruang dan kami memiliki pemain untuk memanfaatkannya," kata Lois Openda yang dikutip dari laman UEFA, Rabu (26/8).

"Tapi ini bukan hanya kecepatan dan ruang. Ini akan menjadi paket lengkap. Saya tahu betapa besar harapan yang tertumpu dan kami semua siap untuk itu. Kami telah bekerja keras minggu ini," lanjut pemain timnas Belgia tersebut.

Meskipun bermain di hadapan pendukung sendiri, Openda tidak merasa Lyon lebih diunggulkan. Ia menilai kedua tim punya kekuatan seimbang.

"Ini pertandingan 50-50 melawan tim Turki yang hebat. Kami bermain di kandang, para penggemar kami akan mendukung kami, tetapi tetap saja akan 50-50. Tidak akan ada favorit; kami harus menunjukkan bahwa kami pantas mendapatkannya di lapangan," jelas pemain 26 tahun tersebut.

Lyon terakhir kali bermain di Liga Champions pada musim 2019/2020. Itulah mengapa para pendukung memiliki harapan agar timnya bisa lolos di musim ini.

"Semua orang sangat ingin bermain di Liga Champions. Itulah mengapa saya mengatakan [rasa] ekspektasi itu positif. Keinginan kami untuk bermain di piala Eropa paling bergengsi mendorong kami menuju sesuatu yang hebat," pungkas Openda.

Editor: Banu Adikara
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