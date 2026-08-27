Siapa Calon Lawan Real Madrid dan Barcelona di Liga Champions 2026–27?

JawaPos.com - Liga Champions 2026–27 semakin dekat. Setelah babak kualifikasi selesai, perhatian kini beralih ke pengundian fase liga yang akan menentukan delapan lawan bagi masing-masing klub.

Real Madrid dan Barcelona sama-sama berada di Pot 1, sehingga mereka akan menghadapi dua klub dari masing-masing pot. Mereka juga tidak bisa bertemu sesama klub Spanyol pada fase liga.

Dengan demikian, ada sejumlah kombinasi menarik yang bisa terjadi.

Melansir Sports Illustrated, berikut calon lawan Real Madrid dan Barcelona.

Pot 1: Lawan berat menanti

Pot 1 terdiri atas: Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona dan Atlético Madrid.

Karena aturan tidak mempertemukan klub dari negara yang sama, Madrid dan Barcelona tidak mungkin menghadapi Atlético maupun satu sama lain.