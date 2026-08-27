Komentar José Mourinho Usai Real Madrid Mengalahkan Real Sociedad 4-1

Jose Mourinho .(ig @realmadrid)
JawaPos.com - José Mourinho punya banyak alasan untuk tersenyum setelah Real Madrid mengalahkan Real Sociedad 4-1 di Santiago Bernabéu, Rabu malam.
Los Blancos sempat menghadapi pertandingan yang sulit pada babak pertama. Namun, perubahan setelah jeda membuat Madrid tampil jauh lebih dominan dan akhirnya mencetak empat gol.
Bagi Mourinho, kemenangan tersebut juga menjadi bukti bahwa timnya mampu tetap tenang ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana.
Mourinho: Madrid Akan Menang Banyak Laga Seperti Ini
Melansir Managing Madrid, Mourinho ingin para pendukung Madrid mulai terbiasa melihat timnya memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan.
“Kami ingin para penggemar tahu bahwa kami akan memenangkan banyak pertandingan seperti ini, dengan tiga, empat, lima gol.”
“Kami ingin mereka mengerti bahwa kami bisa menunggu, meskipun terasa seperti kami kalah, tetapi tenang saja, kami akan sampai di sana. Hari ini, dua atau tiga pergantian pemain, dan kami menyelesaikan pertandingan.”
Ia juga memberikan apresiasi kepada Real Sociedad yang menurutnya memberikan tantangan serius.
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Jawa Pos
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