Ditolak Unai Emery, Jack Grealish Tidak Akan Kembali ke Aston Villa

JawaPos.com - Jack Grealish tampaknya belum akan kembali ke Aston Villa dalam waktu dekat. Meski namanya sempat dikaitkan dengan kemungkinan pulang ke klub yang membesarkan kariernya, ada keraguan bahwa Unai Emery benar-benar menginginkannya.

Pendapat tersebut disampaikan Tony Cascarino dari talkSPORT ketika masa depan Grealish semakin tidak pasti menjelang penutupan bursa transfer musim panas.

Grealish memang masih menjadi pemain Manchester City, tetapi posisinya di skuad utama mulai dipertanyakan.

Pemain berusia 30 tahun itu tampil dalam dua pertandingan pertama musim ini. Namun, ia bahkan tidak masuk daftar pemain cadangan ketika City meraih kemenangan 4-1 atas Crystal Palace pada Jumat.

Situasi tersebut kembali memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya.

Grealish Jadi Rebutan

Grealish pernah menjadi ikon Aston Villa. Ia bergabung dengan klub tersebut ketika masih berusia enam tahun, berkembang menjadi pemain penting sekaligus kapten, sebelum akhirnya meninggalkan Villa Park untuk bergabung dengan Manchester City pada 2021 dengan nilai transfer £100 juta.

Kini, setelah beberapa musim di Etihad, masa depannya kembali menjadi tanda tanya.

Pelatih baru City, Enzo Maresca, memang sempat memberikan indikasi bahwa Grealish masih akan mendapatkan kesempatan musim ini. Namun, sang winger membutuhkan menit bermain reguler jika ingin kembali menemukan performa terbaik sekaligus menghidupkan kembali peluangnya bersama timnas Inggris.