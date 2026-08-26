Jack Grealish Ikuti Jejak David Beckham, Bintang Manchester City Ini Gemar tanam Sayuran di Rumah

Pemain Manchester City Jack Grealish. (Istimewa)
JawaPos.com - Jack Grealish punya kegiatan menarik di luar kesibukannya sebagai pemain Manchester City. Pesepak bola asal Inggris itu ternyata gemar berkebun dan menanam sayuran di rumah.
jack Grealish baru saja memenangkan perselisihan terkait penggunaan lahan di belakang rumah mewahnya di Cheshire.
Dia mendapat izin untuk tetap menggunakan area tersebut sebagai bagian dari taman rumah.
Lahan yang menjadi persoalan memiliki luas sekitar 10 acre.
Sebelumnya, Grealish mengajukan permohonan agar area yang berada di sekitar kediamannya itu diakui sebagai lahan taman.
Proses pengajuan tersebut tidak berjalan mulus.
Baca Juga:Jersey Michael Jordan di Final NBA 1998 Dilelang, Harganya Diprediksi Tembus Rp 1,5 Triliun
Ada keberatan dari dewan paroki setempat yang khawatir perubahan status lahan bisa membuka peluang untuk pembangunan baru di kemudian hari.
Meski begitu, otoritas Cheshire East Council akhirnya memberikan keputusan positif untuk Grealish.
Mereka menilai terdapat bukti yang cukup bahwa lahan tersebut telah digunakan sebagai taman hunian selama lebih dari 10 tahun sebelum permohonan diajukan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti