Jack Grealish Ikuti Jejak David Beckham, Bintang Manchester City Ini Gemar tanam Sayuran di Rumah

JawaPos.com - Jack Grealish punya kegiatan menarik di luar kesibukannya sebagai pemain Manchester City. Pesepak bola asal Inggris itu ternyata gemar berkebun dan menanam sayuran di rumah.

jack Grealish baru saja memenangkan perselisihan terkait penggunaan lahan di belakang rumah mewahnya di Cheshire.

Dia mendapat izin untuk tetap menggunakan area tersebut sebagai bagian dari taman rumah.

Lahan yang menjadi persoalan memiliki luas sekitar 10 acre.

Sebelumnya, Grealish mengajukan permohonan agar area yang berada di sekitar kediamannya itu diakui sebagai lahan taman.

Proses pengajuan tersebut tidak berjalan mulus.

Ada keberatan dari dewan paroki setempat yang khawatir perubahan status lahan bisa membuka peluang untuk pembangunan baru di kemudian hari.

Meski begitu, otoritas Cheshire East Council akhirnya memberikan keputusan positif untuk Grealish.