José Mourinho Temukan Posisi Terbaik Arda Güler, Yan Diomande Terancam

Arda Guler .(ig @ardaguler)
JawaPos.com - Perdebatan mengenai posisi terbaik Arda Güler di Real Madrid tampaknya mulai mendapatkan jawaban dari José Mourinho.
Sejak awal musim, banyak yang memperkirakan Güler akan mendapatkan peran lebih sentral di lini tengah. Pemain internasional Turki itu memang memiliki kemampuan sebagai playmaker, terutama dalam menciptakan peluang.
Mourinho sebelumnya bahkan sempat mengungkapkan keinginannya mengubah Güler menjadi gelandang dengan karakter seperti Luka Modric. Ada pula perbandingan dengan Andrea Pirlo ketika Güler dimainkan lebih dalam sebagai pengatur serangan.
Namun, dua pertandingan awal Mourinho justru memberikan gambaran berbeda.
Güler Bersinar dari Sayap Kanan
Melansir The Real Champs, Mourinho menempatkan Güler di sisi kanan dalam dua pertandingan pertama musim ini. Keputusan tersebut membuat Yan Diomande harus rela memulai pertandingan dari bangku cadangan.
Menariknya, Güler bukan dimainkan sebagai winger konvensional. Pemain berkaki kiri itu lebih sering bergerak ke dalam dan mengambil posisi seperti seorang playmaker.
Perannya mengingatkan pada cara Isco beroperasi sebagai pemain sayap yang masuk ke area tengah untuk menciptakan peluang. Ini menjadi solusi yang cukup ideal untuk karakter Güler.
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Jawa Pos
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