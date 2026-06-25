Kisah Pemain Real Madrid Arda Guler Bayari Kuliah Putri Sopirnya, Aksi Sederhana yang Bikin Haru Banyak Orang

JawaPos.com - Bintang muda Real Madrid, Arda Guler, kembali menjadi sorotan. Namun, kali ini bukan karena aksi gemilangnya di lapangan, melainkan sebuah kisah kemanusiaan yang menyentuh hati banyak penggemar sepak bola.

Dalam sebuah cerita yang beredar luas di media sosial, pemain asal Turki tersebut mengungkapkan momen emosional bersama sopir pribadinya yang telah lama bekerja mendampinginya.

Kisah itu memperlihatkan sisi lain Arda Guler sebagai sosok yang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya.

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Arda menceritakan bahwa sopirnya telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Setiap pagi, pria tersebut selalu menyambutnya dengan senyum hangat meski terkadang terlihat lelah setelah menjalani aktivitas panjang.

Namun, suatu hari suasana terasa berbeda. Saat perjalanan pulang dari sesi latihan Real Madrid, sopir yang biasanya ramah dan banyak berbicara justru terlihat lebih pendiam dari biasanya.

Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Arda mencoba bertanya. Setelah sempat ragu, sang sopir akhirnya mengungkapkan alasan yang membuat pikirannya terbebani.

Putrinya baru saja diterima di fakultas kedokteran, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi keluarga mereka.

Sayangnya, kebahagiaan itu dibayangi oleh masalah biaya pendidikan yang tidak sedikit. Sang sopir mengaku belum mengetahui bagaimana cara membayar kuliah putrinya.