Kisah Pemain Real Madrid Arda Guler Bayari Kuliah Putri Sopirnya, Aksi Sederhana yang Bikin Haru Banyak Orang

Gelandang muda Real Madrid asal Turki Arda Guler menolak tawaran Dortmund demi Real Madrid. (Instagram/@ardaguler)
JawaPos.com - Bintang muda Real Madrid, Arda Guler, kembali menjadi sorotan. Namun, kali ini bukan karena aksi gemilangnya di lapangan, melainkan sebuah kisah kemanusiaan yang menyentuh hati banyak penggemar sepak bola.
Dalam sebuah cerita yang beredar luas di media sosial, pemain asal Turki tersebut mengungkapkan momen emosional bersama sopir pribadinya yang telah lama bekerja mendampinginya.
Kisah itu memperlihatkan sisi lain Arda Guler sebagai sosok yang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya.
Arda menceritakan bahwa sopirnya telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Setiap pagi, pria tersebut selalu menyambutnya dengan senyum hangat meski terkadang terlihat lelah setelah menjalani aktivitas panjang.
Namun, suatu hari suasana terasa berbeda. Saat perjalanan pulang dari sesi latihan Real Madrid, sopir yang biasanya ramah dan banyak berbicara justru terlihat lebih pendiam dari biasanya.
Baca Juga:Arda Guler Minta Maaf usai Turki Tersingkir dari Piala Dunia 2026: Kami Merasa Sangat Malu
Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Arda mencoba bertanya. Setelah sempat ragu, sang sopir akhirnya mengungkapkan alasan yang membuat pikirannya terbebani.
Putrinya baru saja diterima di fakultas kedokteran, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi keluarga mereka.
Sayangnya, kebahagiaan itu dibayangi oleh masalah biaya pendidikan yang tidak sedikit. Sang sopir mengaku belum mengetahui bagaimana cara membayar kuliah putrinya.
Cerita tersebut rupanya membekas di benak Arda. Tanpa banyak bicara, pemain berusia muda itu mengambil langkah yang tidak diketahui oleh sopirnya.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama