Arda Guler Tampil Mengesankan di Pramusim Real Madrid, Mourinho Siapkan Peran Lebih Besar

JawaPos.com - Arda Guler memulai persiapan musim baru bersama Real Madrid dengan performa yang langsung mencuri perhatian.

Gelandang muda asal Turki itu tampil impresif sejak hari pertama latihan pramusim dan sukses membuat pelatih anyar Jose Mourinho terkesan.

Menurut laporan media Spanyol, Mourinho menilai Guler datang dengan kondisi fisik yang sangat baik sekaligus menunjukkan semangat tinggi untuk bersaing memperebutkan tempat utama.

Penampilan sang pemain dalam beberapa sesi latihan disebut menjadi salah satu sorotan utama di pusat latihan Los Blancos.

Guler memang menjadi salah satu pemain yang kembali lebih awal dibandingkan sejumlah rekan setimnya. Hal itu terjadi setelah Timnas Turki gagal melangkah jauh di Piala Dunia 2026 sehingga masa liburnya berakhir lebih cepat.

Namun, waktu istirahat tersebut tidak dihabiskan sepenuhnya untuk bersantai. Pemain berusia 21 tahun itu tetap menjalani program latihan individu agar kebugarannya tetap terjaga. Hasilnya terlihat jelas ketika ia kembali bergabung bersama skuad Real Madrid dalam kondisi prima.

Keseriusan Guler mendapat apresiasi dari Mourinho. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan menyukai karakter sang pemain yang selalu ingin berkembang. Selain kualitas teknik yang sudah tidak diragukan lagi, Guler juga dinilai memiliki etos kerja tinggi dan mental kompetitif yang dibutuhkan untuk bermain di klub sebesar Real Madrid.

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Musim 2026/2027 menjadi musim keempat Guler mengenakan seragam putih kebanggaan Real Madrid. Perjalanan kariernya bersama klub ibu kota Spanyol tersebut menunjukkan perkembangan yang konsisten.