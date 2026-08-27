Ansu Fati Masih Terpinggirkan di AS Monaco Akibat Riwayat Cedera yang Belum Pulih

JawaPos.com – Ansu Fati masih terpinggirkan di AS Monaco setelah belum mencatatkan satu pun menit bermain pada awal musim ini akibat masalah otot.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Penyerang asal Spanyol tersebut mengalami cedera pada betis kanan saat pramusim dan sempat menunjukkan perkembangan positif sebelum kembali mengalami kemunduran dalam proses pemulihan.

Kondisi tersebut membuat Monaco memilih tidak mengambil risiko dan menargetkan kepulangan Ansu Fati sekitar September jika tidak ada kendala baru.

Penampilan resmi terakhir Ansu Fati terjadi pada 17 Mei ketika ia bermain selama 90 menit dalam kemenangan Monaco 5-4 atas Strasbourg.

Monaco sebelumnya menunjukkan kepercayaan kepada sang pemain dengan mempermanenkannya melalui opsi pembelian senilai EUR 11 juta atau sekitar Rp211 miliar.

Namun, cedera membuat Ansu Fati harus absen pada pertandingan Ligue 1 melawan Le Havre dan dua leg menghadapi Górnik dalam babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa.

Pelatih Monaco, Filipe Luís, tidak berniat mempercepat proses pemulihan Ansu Fati dan ingin memastikan kondisi pemain tersebut benar-benar siap sebelum kembali ke skuad.

Ansu juga diperkirakan melewatkan pertandingan penting menghadapi Olympique de Marseille dan Paris Saint-Germain jika pemulihannya berjalan sesuai perkiraan.