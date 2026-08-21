Debut Manis Filipe Luis, AS Monaco Tekuk Gornik Zabrze 3-2 di Playoff Leg Pertama Conference League

JawaPos.com - AS Monaco mengawali musim ini dengan hasil positif setelah mengalahkan Gornik Zabrze 3-2 di playoff leg pertama Conference League pada Jumat (21/8).

Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Monaco sebelum melakoni leg kedua di Stade Louis-II pada Kamis (27/8). AS Monaco hanya memerlukan hasil imbang untuk lolos ke babak berikutnya.

Di bawah asuhan pelatih anyar Filipe Luis, AS Monaco langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Pada menit kesembilan, Mathys Detourbet mampu membawa bola melewati sebagian besar area permainan sebelum mengirimkan umpan kepada Mika Biereth. Penyerang asal Denmark itu memanfaatkan kelengahan lini belakang Gornik Zabrze untuk mencetak gol pembuka.

Paris Brunner sebenarnya juga sempat mendapatkan peluang pada menit ke-21 setelah melakukan pergerakan di sekitar kotak penalti, tetapi tembakannya belum mampu mengubah skor. Absennya sejumlah pemain ikut memengaruhi jalannya pertandingan. AS Monaco kehilangan Folarin Balogun, Matthis Abline, dan Ansu Fati karena cedera, sedangkan Alexandre Golovin harus absen akibat skorsing.

Meski unggul lebih dulu, Monaco tidak sepenuhnya menguasai pertandingan. Dilansir dari L’Equipe, Gornik Zabrze yang sudah menjalani delapan pertandingan pada musim ini mampu memberikan tekanan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya ke gawang Monaco.

Josema memaksa Lukas Hradecky melakukan penyelamatan pada menit ke-34. Dua menit berselang, Lukas Sadilek melepaskan tembakan tetapi belum menemui sasaran. Gornik Zabrze kembali mengancam lewat Maksym Khlan pada menit ke-40, tetapi Hradecky mampu mengamankan gawang Monaco.

Menjelang jeda, Peter Federico juga mendapat peluang pada menit ke-44, tetapi tembakannya masih melebar. AS Monaco pun tetap mempertahankan keunggulan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Monaco tampil lebih efektif. Tim asuhan Filipe Luis hanya membutuhkan enam menit untuk menggandakan keunggulan melalui Lamine Camara. Gelandang asal Senegal itu melepaskan tembakan keras dari tengah kotak penalti yang tidak mampu dihentikan kiper Gornik Zabrze.